В июле завершится реконструкция второго корпуса железнодорожного вокзала Улан-Удэ
Второй этап реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ подходит к завершению. За это время строители провели монолитные работы, полностью заменили систему тепло-, водоснабжения и канализации, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Все работы идут в круглосуточном режиме, поэтапно и в настоящее время затрагивают более половины площади вокзального комплекса. Для удобства пассажиров изменены маршруты прохода к поездам. Зал ожидания дальнего следования и комнаты длительного отдыха перенесены на второй этаж здания вокзала.
В начале июня на вокзале начали работу обновленные билетные кассы и зал ожидания. Теперь это современные помещения, при отделке которых использованы национальные орнаменты и картины из натурального камня в стиле флорентийской мозаики. На вокзале оборудована специальная касса для маломобильных пассажиров и людей с нарушениями слуха или зрения.
В середине июля будут закончены строительно-монтажные работы в комнатах отдыха на втором этаже вокзала. По окончании реконструкции в конце 2019 года преобразится не только здание вокзала, но и прилегающая территория.
Привокзальную площадь оснастят парковками для пассажирского и личного автотранспорта. На посадочных платформах будут установлены навесы, уложено асфальтовое покрытие с тактильными плитами для людей с нарушениями зрения. Предусмотрен монтаж двух автоматических подъёмников, в том числе для посадки в вагон, двух новых лифтов, позволяющих маломобильным пассажирам самостоятельно добираться до любой платформы вокзала.
Вокзал будет соответствовать всем требованиям транспортной безопасности. Обновится также система навигации и информирования, а объявления по громкоговорящей связи и на табло будут появляться в автоматическом режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях ход реконструкции вокзала осмотрел глава Бурятии Алексей Цыденов.
На вокзале Улан-Удэ ремонтируют комнаты отдыха
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прошедшие обильные дожди спровоцировали бурный рост не только культурных растений, но и сорняков
1 июля в посёлке Стеклозавод в приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской отслужили первый благодарственный молебен
1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности
В июле завершится реконструкция второго корпуса железнодорожного вокзала Улан-Удэ
С 1 по 10 июля в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов пожелал сотрудникам быть «такими же принципиальными». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня ГИБДД
В начале июня на лыжероллерной трассе «Снежинка» в посёлке Аршан открылся лыжероллерный сезон
Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол
Очередной сюжет о Бурятии вышел в передаче «Доброе утро»
Об этом сообщил директор «Заповедного Подлеморья»
Известному в Бурятии КВНщику, режиссёру и продюсеру Евгению Замалиеву уже ампутировали ногу
В сборнике подробно описывается обряд почитания рода и влияние родовых духов на жизнь человека
27 июня на спортивной площадке сквера КДЦ «Заречный» состоялось традиционное первенство Советского района по футболу среди дворовых команд.
ПАО «Горэлектросети» проведёт плановый ремонт сегодня, 3 июля
Прийти на публичные слушания может любой желающий