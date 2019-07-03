На вокзале Улан-Удэ ремонтируют комнаты отдыха

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В Бурятии отметили День ГИБДД: фоторепортаж Общество, Начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов пожелал сотрудникам быть «такими же принципиальными». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня ГИБДД