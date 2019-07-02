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Глава Бурятии осмотрел ход реконструкции вокзала

Глава Бурятии осмотрел ход реконструкции вокзала
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Полная сдача вокзального комплекса запланирована на декабрь 2019 года

2 июля глава Бурятии Алексей Цыденов ознакомился с ходом работ по реконструкции здания железнодорожного вокзала Улан-Удэ, которая началась в июле 2018 года. К чемпионату мира по боксу, который пройдёт в октябре 2019 года, планируется завершить реконструкцию платформ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Проект стоимостью более 800 млн рублей включает в себя модернизацию самого здания вокзала, конкорса пассажирских платформ, пешеходного перехода, а также благоустройство прилегающей территории. Сейчас идёт реконструкция второй островной платформы, на которой по окончании работ будут установлены навесы. Полная сдача вокзального комплекса Улан-Удэ запланирована на декабрь 2019 года.



- Мы получим новый вокзал, новую привокзальную площадь. Качество и сервис будут полностью на самом высоком уровне. Несмотря на то, что все больше людей летает самолётом, лучше становятся автомобильные дороги, все равно перевозки на железнодорожном транспорте востребованы, каждый год прирастают. Мы создаём условия для того, чтобы нашим людям было удобно и комфортно ездить. Хотелось бы поблагодарить «Российские железные дороги» и пожелать им успешной работы, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сейчас более половины площади вокзала перекрыто, строительные работы идут круглосуточно. Для удобства пассажиров изменены маршруты прохода к поездам, зал ожидания дальнего следования и комнаты длительного отдыха перенесены на второй этаж здания вокзала, билетные кассы работают на первом этаже.



Уже завершены работы по реконструкции кассового зала, в зале ожидания на втором этаже стены украшают работы народного художника Бурятии Юрия Мандаганова, выполненные методом флорентийской мозаики.

Как отметил заместитель главного инженера ВСЖД Николай Рыков, при реконструкции изменена вся инфраструктура тепло и водоснабжения вокзала. Вокзал будет соответствовать всем транспортным требованиям безопасности – новые рамки на входе и выходе, а также система распознавания лиц. Система навигации и информирования будет также полностью обновлена. Объявления по громкоговорящей связи и на табло будут появляться в автоматическом режиме.



- Вокзальный комплекс будет полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, для этого предусмотрен монтаж двух автоматических подъёмников, в том числе для посадки в вагон, и два новых лифтов, позволяющих маломобильным пассажирам самостоятельно добираться до любой платформы вокзала, а также установка пандуса на открытом переходе. Также для малобильных граждан будет обустроена парковка, - сообщил Николай Рыков.

Уже работает детская комната, будут оборудованы санитарные комнаты и специальная комната длительного отдыха. По всей площади вокзала и на платформах будет уложена тактильная плитка для слабовидящих людей. Железнодорожный вокзал в столице республики будет соответствовать высшей категории доступности.




глава Бурятии Алексей Цыденова вокзал правительство республики
 
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