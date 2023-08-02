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Проекты студентов из Бурятии претендуют на гранты в 1 млн рублей

Проекты студентов из Бурятии претендуют на гранты в 1 млн рублей
Бизнес,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Он прошли отбора конкурса «Студенческий стартап»

Шесть заявок студентов Бурятской сельхозакадемии прошли первый этап отбора конкурса «Студенческий стартап». Работы претендуют на получение грантов в размере 1 миллион рублей на реализацию инновационных идей.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, фонд содействия инновациям уведомил участников конкурса о завершении формального этапа экспертизы проектов в рамках федерального проекта. По итогам этапа экспертизы 406 заявок сняты с рассмотрения, а 1554 разберут в формате онлайн-презентации проектов в текущем году.

- Уже в августе конкурсанты должны подготовить и защитить презентацию, где расскажут о технологичности стартап-проекта, перспективах коммерциализации проекта и о своей квалификации. На выступление перед экспертами даётся от 5 до 10 минут, - уточнили наставники студентов в БГСХА.

Отметим, в случае удачной защиты, со студентами подпишут договоры на реализацию бизнес-идей.

В следующий этап прошли шесть заявок из семи поданных:
- «Гостиничный сервис для мелких домашних животных с центром фитотерапии, направление «Биотехнологии», автор Ирина Шарапова, ФВМ;
- «Разработка технологии использования очищенных карьерных вод для возделывания лекарственных растений», автор Виктория Донгак, ИЗКиМ;
- «Зоолагерь», направление «Креативные индустрии», автор Маргарита Сидорчук, ФВМ;
- «Экскурсионный тур для школьников старших классов с элементами профориентации, направление «Креативные индустрии», автор Мария Киреева, экономический факультет;
- «Разработка технологии поддержания микроклимата в теплицах для выращивания лекарственных растений в зимний период, направление «Ресурсосберегающая энергетика», автор Константин Шарапов, инженерный факультет;
- «Сладкий лекарь» - производство сладостей с лекарственным сырьём Бурятии, направление «Биотехнологии», автор Анастасия Максимова, агрономический факультет.

Бурятия вузы конкурс студенты стартап

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