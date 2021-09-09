В Улан-Удэ на 90 суток прикрыли бар «Мохито»

Бизнес, Фото: УФССП по Бурятии

Во время проверки у одного из сотрудников бара была приспущена маска



В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность бара «Мохито», сообщили в УФССП по Бурятии.



- Причина – выявленные нарушения указа главы республики, постановления главного санитарного врача республики и методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях угрозы распространения COVID-19, - сообщили в УФССП.



В ходе проверочных мероприятий сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.



- Так, индивидуальным предпринимателем не было обеспечено проведение качественной уборки помещений, отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, в зале отсутствовали разметки для соблюдения посетителями социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. Кроме того, на момент осмотра у одного из сотрудников ненадлежащим образом использовалось средство индивидуальной защиты органов дыхания (была приспущена маска), - перечислили в УФССП.



Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 90 суток.



На основании постановления суда судебный пристав-исполнитель немедленно выехал в кафе.



На сегодняшний день деятельность бара приостановлена, а собственник предупрежден об административной и уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления деятельности.



В случае устранения нарушений досрочно владельцы кафе имеют право обратиться в суд за прекращением исполнительного производства об административном приостановлении деятельности.



