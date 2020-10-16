С начала года на реках Бурятии утонули 9 детей

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Инспекторы ГИМС призывают уделять особое внимание безопасности детей



С начала года на реках и озёрах Бурятии зарегистрировано 52 происшествия, при которых погибли 40 человек, из них 9 детей. Между тем, в этом году на водоёмах спасены 36 человек, в том числе 13 детей.



Приближается период становления ледового покрова – опасное время, когда на водоёмах образуется тонкий настил и любая неосторожность может привести к трагическому исходу. Инспекторы ГИМС напоминают, что необходимо помнить о своей безопасности и регулярно напоминать правила безопасности детям, не допускать их к водоёмам.



- Подавляющее большинство несчастных случаев, связанных с гибелью детей, происходит именно поздней осенью и ранней весной. Отсутствие контроля со стороны взрослых, детская шалость на водоёмах зачастую оборачивается трагедией, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев. - Заметив детей на берегу, не проходите мимо, оградите их от беды. Помните, жизнь человека, особенно беззащитного перед коварной стихией ребёнка, может зависеть от вас.



Сотрудниками Центра государственной инспекции по маломерным судам в текущем году проведено более 12 тысяч профилактических бесед с охватом свыше 25 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.





