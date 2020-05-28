Мужчина был задержан в поезде
Транспортные полицейские задержали жителя Бурятии, ехавшего в поезде, в городе Нерюнгри.
В ходе личного досмотра в дорожной сумке 39-летнего жителя Бурятии был изъят полимерный пакет с веществом тёмного цвета. Запрещённое вещество пассажир спрятал во втулку от бумажных полотенец, которые хранил в своей ручной клади.
Исследование показало, что вещество является гашишным маслом, общим весом более пяти граммов.
Мужчина признался, что собрал и заготовил наркотики для личного потребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.
Уголовное дело, возбуждённое по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта», направлено в суд.
Решения суда фигурант будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.
Житель Бурятии спрятал наркотик во втулку от полотенец
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