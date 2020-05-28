Житель Бурятии спрятал наркотик во втулку от полотенец

Мужчина был задержан в поезде



Транспортные полицейские задержали жителя Бурятии, ехавшего в поезде, в городе Нерюнгри.



В ходе личного досмотра в дорожной сумке 39-летнего жителя Бурятии был изъят полимерный пакет с веществом тёмного цвета. Запрещённое вещество пассажир спрятал во втулку от бумажных полотенец, которые хранил в своей ручной клади.



Исследование показало, что вещество является гашишным маслом, общим весом более пяти граммов.



Мужчина признался, что собрал и заготовил наркотики для личного потребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.



Уголовное дело, возбуждённое по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта», направлено в суд.



Решения суда фигурант будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

