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Житель Бурятии спрятал наркотик во втулку от полотенец

Житель Бурятии спрятал наркотик во втулку от полотенец
Происшествия, 
Мужчина был задержан в поезде

Транспортные полицейские задержали жителя Бурятии, ехавшего в поезде, в городе Нерюнгри.

В ходе личного досмотра в дорожной сумке 39-летнего жителя Бурятии был изъят полимерный пакет с веществом тёмного цвета. Запрещённое вещество пассажир спрятал во втулку от бумажных полотенец, которые хранил в своей ручной клади.

Исследование показало, что вещество является гашишным маслом, общим весом более пяти граммов.

Мужчина признался, что собрал и заготовил наркотики для личного потребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта», направлено в суд.

Решения суда фигурант будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.
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