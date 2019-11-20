19-летний парень разобрал стену гаража
В Закаменске на днях в отдел полиции поступило сообщение о том, что кто-то совершил кражу из гаража. Было установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый местный житель. Ориентировка о его задержании передали наружным нарядам.
Росгвардейцы задержали 19-летнего неработающего подозреваемого. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Молодого человека доставили в полицию, где он сознался, что попал в гараж, разобрав заднюю стену.
Выяснилось, что молодой человек с помощью арматуры разбил газобетонную кладку и украл водяной насос, мотокосы, электродвигатели и другое имущество на сумму более 12 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденные вещи возвращены собственнику. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии обокрал гараж, разбив стену арматурой
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