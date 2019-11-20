Житель Бурятии обокрал гараж, разбив стену арматурой

19-летний парень разобрал стену гаража



В Закаменске на днях в отдел полиции поступило сообщение о том, что кто-то совершил кражу из гаража. Было установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый местный житель. Ориентировка о его задержании передали наружным нарядам.



Росгвардейцы задержали 19-летнего неработающего подозреваемого. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Молодого человека доставили в полицию, где он сознался, что попал в гараж, разобрав заднюю стену.



Выяснилось, что молодой человек с помощью арматуры разбил газобетонную кладку и украл водяной насос, мотокосы, электродвигатели и другое имущество на сумму более 12 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденные вещи возвращены собственнику. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

