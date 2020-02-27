В правительстве Иркутской области два крупных назначения

Назначены и.о. замгубернатора и замруководителя аппарата губернатора
С 26 февраля 2020 года на срок до вступления в должность нового губернатора Иркутской области исполняющим обязанности заместителя губернатора назначен Андрей Козлов.
Андрей Козлов окончил в 1998 году Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского по специальности радиоинженер, в 2003 году получил диплом с отличием Московской академии экономики и права по специализации финансы и кредит. С 2007 по 2009 год проходил обучение в Высшей школе международного бизнеса АНХ при правительстве РФ по программе МБА (стратегический менеджмент и предпринимательство).
С 1998 по 2003 год проходил службу в вооружённых силах РФ. С 2003 года по 2004 год работал в системе Центрального Банка РФ. С 2004 по 2005 год возглавлял отдел регионального развития по Центральному региону компании Huawei Technologies Co., Ltd. С 2005 года по 2008 Андрей Козлов работал в федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в управлении инфраструктурных отраслей и организаций ВПК.
В 2009 году занимал должность начальника отдела федерального агентства по науке и инновациям управления федерального имущества научной сферы. С 2010 по 2014 года – руководитель направления связи с государственными органами власти ООО «Сибур». С 2014 года по 2020 год – директор по связям с государственными органами ООО «Управляющая компания Полюс» г. Москва.
На должность заместителя руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области назначен Георгий Кузьмин.
Георгий Кузьмин имеет высшее историческое образование, с 2010 по 2012 год возглавлял Московское представительство Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации. С 2012 по 2013 год заместитель начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточных федеральных округов управления президента РФ по внутренней политике Администрации Президента РФ. С 2013 по 2020 годы заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации ПАО «Иркутскэнерго». Депутат Законодательного Собрания Иркутской области с 2004 по 2008 год.
Как сообщал «Байкал-Daily», врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев. Он приступил к своим обязанностям после отставки прежнего руководителя региона Сергея Левченко в декабре 2019 года.
В правительстве Иркутской области два крупных назначения
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