 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Декабря

12 Декабря

Популярное

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку
Власть, 
Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Игорь Кобзев, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Передаёт ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

- Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области, - сказал представитель Кремля. - Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.

О том, что Левченко досрочно покинет пост губернатора СМИ сообщали ещё в сентябре. Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году.

В этом году в Иркутской области было наводнение, вызванное крупными паводками. Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле президент раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.

Справка:

Игорь Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России. Он родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.

Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института, в 1993 году – факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве.

Трудовую деятельность начал в 1976 году в качестве мастера, а затем прораба, начальника участка в Красноярском строительно-монтажном управлении треста «Сибстальконструкция».

1982-1987 гг. – начальник Ангарского строительно-монтажного управления треста «Красноярскстальконструкция».

1987-1989 гг. – председатель Юго-Западного райисполкома Ангарска, депутат Юго-Западного района совета народных депутатов.

1988 г. – второй секретарь, а с 1990 г. – первый секретарь Ангарского горкома КПСС.

С 1993 г. – первый секретарь Иркутского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.

1999-2003 гг. – депутат Государственной Думы третьего созыва.

2004-2007 гг. – депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комиссии по контрольной деятельности.

2007-2011 гг. – депутат Государственной Думы пятого созыва.

2011-2015 гг. – депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя комитета по энергетике.

В 2014 году награжден благодарностью президента Российской Федерации.

27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. 2 октября 2015 года вступил в должность губернатора.

отставка Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гарантийный фонд Бурятии давал господдержку должникам
Гарантийный фонд Бурятии давал господдержку должникам
Власть, 12.12.2019
Предприниматели-должники также ездили за счёт фонда в Монголию
Минтруд напомнил о запрете подарков чиновникам
Минтруд напомнил о запрете подарков чиновникам
Власть, 11.12.2019
Подарок может быть расценён как взятка
Прокуратора внесла представление зампреду правительства Бурятии по соцразвитию
Прокуратора внесла представление зампреду правительства Бурятии по соцразвитию
Власть, 11.12.2019
Прокуратура выявила нарушения прав студентов-сирот
Чита получила нового заммэра
Чита получила нового заммэра
Власть, 10.12.2019
Им стал бывший помощник губернатора Забайкалья
Умер Юрий Лужков
Умер Юрий Лужков
Власть, 10.12.2019
На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Андрей Самаринов вновь предстанет перед судом
Андрей Самаринов вновь предстанет перед судом
Власть, 10.12.2019
Бывший глава Тункинского района и бизнесмен Ким Галсанов пойдут под суд
Медведев отчитал Бурятию за «недопустимо медленную» реконструкцию очистных
Медведев отчитал Бурятию за «недопустимо медленную» реконструкцию очистных
Власть, 10.12.2019
Федеральный проект сохранения озера Байкал, по оценке Медведева, «в весьма непростом состоянии
В Бурятии сотрудница техникума незаконно выдавала свидетельства об обучении
В Бурятии сотрудница техникума незаконно выдавала свидетельства об обучении
Власть, 10.12.2019
Свидетельства выдавались без фактического прохождения обучения
В России утвердили критерии для признания домов аварийными
В России утвердили критерии для признания домов аварийными
Власть, 06.12.2019
Теперь все жилые помещения в аварийных домах признаются непригодными для проживания
Глава Бурятии, мэр Улан-Удэ и председатель горсовета проехались на «Львёнке»
Глава Бурятии, мэр Улан-Удэ и председатель горсовета проехались на «Львёнке»
Власть, 06.12.2019
Новые трамваи, по словам первых лиц, соответствуют лучшим мировым стандартам
Мэр Улан-Удэ прокомментировал планы подорожания проезда в маршрутках
Мэр Улан-Удэ прокомментировал планы подорожания проезда в маршрутках
Власть, 06.12.2019
По словам Игоря Шутенкова, будет проведён всесторонний анализ документов перевозчиков
У мэра Улан-Удэ появится заместитель по транспорту
У мэра Улан-Удэ появится заместитель по транспорту
Власть, 06.12.2019
Игорь Шутенков ликвидирует должность заммэра по финансам, введя другого заместителя
Депутаты Хурала Бурятии без возражений утвердили расходы на себя
Депутаты Хурала Бурятии без возражений утвердили расходы на себя
Власть, 06.12.2019
Народный Хурал обойдётся бюджету в 272,8 млн

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^