Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку

Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Игорь Кобзев, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Передаёт ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
- Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области, - сказал представитель Кремля. - Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.
О том, что Левченко досрочно покинет пост губернатора СМИ сообщали ещё в сентябре. Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году.
В этом году в Иркутской области было наводнение, вызванное крупными паводками. Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле президент раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.
Справка:
Игорь Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России. Он родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.
Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института, в 1993 году – факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве.
Трудовую деятельность начал в 1976 году в качестве мастера, а затем прораба, начальника участка в Красноярском строительно-монтажном управлении треста «Сибстальконструкция».
1982-1987 гг. – начальник Ангарского строительно-монтажного управления треста «Красноярскстальконструкция».
1987-1989 гг. – председатель Юго-Западного райисполкома Ангарска, депутат Юго-Западного района совета народных депутатов.
1988 г. – второй секретарь, а с 1990 г. – первый секретарь Ангарского горкома КПСС.
С 1993 г. – первый секретарь Иркутского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
1999-2003 гг. – депутат Государственной Думы третьего созыва.
2004-2007 гг. – депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комиссии по контрольной деятельности.
2007-2011 гг. – депутат Государственной Думы пятого созыва.
2011-2015 гг. – депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя комитета по энергетике.
В 2014 году награжден благодарностью президента Российской Федерации.
27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. 2 октября 2015 года вступил в должность губернатора.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку
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