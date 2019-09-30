Глава Бурятии с супругой посетили открытие нового сезона Русского драмтеатра
В воскресенье, 29 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил открытие нового театрального сезона в Русском государственном драматическом театре им. Бестужева.
С супругой Алексей Цыденов посмотрел спектакль «Сказка странствий».
Как сообщал «Байкал-Daily» 26 сентября Алексей Цыденов ответил на открытое письмо Баира Дышенова. Бурятский режиссёр обвинил главу в неуважении к народу и пренебрежении культурой, отмечая, что Алексей Цыденов «не бывал в театрах, музеях, на концертах». Тогда Алексей Цыденов ответил, что «ходит, но мало». Он отметил, что когда его рабочий день заканчивается, на театре висит замок.
Перед началом представления глава выступил с речью перед публикой:
- Всех поздравляю с этим значимым для республики событием - открытием нового 91 театрального сезона русского драматического театра. Наш театр каждый год показывает новые постановки, новое видение уже известных постановок - и каждый раз мы наслаждаемся искусством, приобщаемся к нему, можем развиваться и духовно, и культурно, ну и просто отдыхать. Очень скорбно, что этот сезон мы открываем без директора театра Петра Григорьевича Степанова, который вложил все силы, до последнего дня, в работу театра. Заслуженный артист Бурятии, заслуженный артист России, почетный гражданин Улан-Удэ - все это его звания и оценка его деятельности. Театр продолжает жить, театр продолжает двигаться вперёд, жизнь не останавливается, а искусство - вечно, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Затем все присутствующие почтили память директора Русского драмтеатра Петра Степанова, который ушёл из жизни 15 сентября.
В середине представления один из персонажей – «Облако» - увидел в зале главу, «отдал честь» и даже немного напел гимн Бурятии. Зал аплодировал.
Как сообщал «Байкал-Daily», премьера «Сказки странствий» состоялась в июне 2019 года. Спектакль стал самым дорогим в истории Русского драмтеатра.
Алексей Цыденов посмотрел «Сказку странствий»
Власть, Фото:
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