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«Красивое и захватывающее шоу»: В Улан-Удэ представили «Сказку странствий»

Общество,  Фото:Александра Данилова
Показ самого дорогого спектакля Русского драмтеатра пройдёт 21 и 22 июня

Накануне, 21 июня, в Русском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля «Сказка странствий». Зал практически был полный

Постановка уже перед показом обещала быть грандиозной и красивой, зрелищной и буквально полной чудес.

- В спектакле будет 111 персонажей и столько же костюмов, задействована практически вся труппа. Запланировано шестнадцать мест действия: таинственный город, металлический лес, райский город на спине дракона, башня замка над облаками, город Чумы, дворец Горгона, таверна и др. Дети и взрослые увидят на сцене: «живых» волков, огнедышащего дракона, полёт Марты и Орландо на летательном аппарате и многое другое, - сообщали ранее в пресс-службе театра.

Сама сказка является философской притчей о дружбе изобретателя, врача Орландо и девочки Марты, потерявшей брата. Две одинокие души отправляются в долгий путь, чтобы найти похищенного разбойниками Мая.

- Их ждут невероятные встречи, удивительные приключения и опасности. В сказочном странствии они поймут, что дружба – это бесценный дар, что справиться с одиночеством можно, подарив другому немного тепла. Это глубокая, наполненная метафорами, идеалами гуманизма история, утверждающая силу любви над любыми невзгодами, - отмечали в театре.

«Сказка странствий» знакома кинозрителю по знаменитому советскому фильму режиссёра Александры Митты. Режиссёр спектакля Сергей Левицкий взял за основу пьесу, написанную на основе этого киносценария, которую за более чем 30 лет её существования никто никогда не ставил на театральных подмостках.

О сказке

На вопрос о задачах, которые ставились при постановке необычного спектакля, режиссёр по пластике Игорь Григурко говорит, что первой была физическая подготовка актёров, их выносливость.

– Спектакль основан на движении. Фактически нет ни одной минуты, где бы они сидели. То есть это спектакль, где 1 час 15 минут все, как пчёлки, работают. Второй момент, это не драматический спектакль в том виде, в котором мы привыкли. Это синтез, больше визуальный театр, где существование актёра другое. Существование собственного тела, себя в пространстве, не только в смысле пластики, но и пластическое решение сцен спектакля – это чуть-чуть другое существование. Здесь текстом, словом не прикроешься. Здесь всё по правде. Если ты врешь, тело тебя сразу выдает. Оно предатель, - объясняет он.

Игорь Григурко добавляет – «когда это правда, тогда оторваться невозможно, по энергетике, по всему».

- Для меня лакмусовой бумажкой выступают дети, если дети молчат и смотрят, значит, все удалось, - заключил он.

«Это было действительно шоу, очень красивое и захватывающее»

После показа спектакля зрители выходили довольными и восхищёнными:

«Это было действительно шоу, очень красивое и захватывающее. Я почувствовала себя во время спектакля ребенком: следила внимательно за приключениями героев и переживала, а также любовалась костюмами, декорациями. Спасибо родному театру»

«Мы все видели фильм. Теперь удалось ещё на театральной сцене увидеть эту сказку. В любом случае это интересно - посмотреть разные версии одного и того же» 

«Просто сказка, и я сейчас не о жанре»

спектакль Русский драмтеатр
 
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