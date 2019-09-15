Ушёл из жизни директор Русского драмтеатра Пётр Степанов



Пётр Степанов ещё до поступления в вуз трудился на рабочих специальностях в Русском драмтеатре имени Бестужева электриком, монтировщиком сцены. Также был помощником киномеханика ДК «Текстильщик», слесарем на заводе «Теплоприбор». По окончании института Степанов шесть лет проработал художественным руководителем Улан-Удэнского городского парка культуры и отдыха. Затем был небольшой период в должности режиссёра-постановщика Улан-Удэнского Республиканского театра кукол и наконец - назначение директором Городского парка культуры и отдыха.



Во время его работы с 1983 по 1985 годы Городской парк культуры и отдыха имел самый крупный павильон игровых автоматов в России и самую большую доходную часть среди учреждений культуры Бурятии. Парки города и республики были обеспечены аттракционами всех парковых форм.



Карьерная лестница далее выстраивалась таким образом: заведующий отделом культуры Улан-Удэнского исполнительного комитета Совета народных депутатов, директор Городского объединения парков культуры, директор производственно-коммерческой фирмы «Партнёр» Бурятского филиала АОЗТ «Хакасия – Интур». Также трудился заместителем директора Бурятской государственной филармонии.



В 1998 году Петра Степанова назначили директором Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева. Под его руководством удалось решить самый важный вопрос о передаче здания бывшего кинотеатра «Дружба» для дальнейшей реконструкции под размещение нового здания театра.



За вклад в отечественную культуру в 2006 году был награжден медалью В.С. Розова, в 2008 году – памятной медалью «85 лет образования Республики Бурятия», в ноябре 2009-го получил звание «Заслуженный строитель республики». В 2009 году имя Петра Степанова внесено в Книгу Почета Бурятии. В 2011 году награжден высшей общественной наградой РФ за особо выдающиеся заслуги трудовой деятельности в номинации «Цвет российской культуры» энциклопедии «Лучшие люди России» - орденом «Почета и славы».



Ушёл из жизни директор Русского драматического театра Петр Степанов. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь учреждения.- У Русского драматического театра имени Николая Бестужева большое горе! Сегодня после продолжительной болезни скончался директор театра, заслуженный работник культуры России и Бурятии, заслуженный строитель Бурятии, почётный гражданин Улан-Удэ Петр Григорьевич Степанов. Театр, культура республики, все мы понесли огромную, невосполнимую утрату. Не стало всеми любимого Петра Григорьевича – человека, который построил театр, человека, который всей душой любил искусство, человека, олицетворяющего наш Русский театр. Мы скорбим. Соболезнуем семье, родным и близким Петра Григорьевича! - написала Юлия Федосова на своей странице в «Фейсбуке».Также она добавила, что о церемонии прощания будет сообщено дополнительно.