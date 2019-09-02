 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

Суд признал незаконным отказ мэрии Улан-Удэ в митинге

Суд признал незаконным отказ мэрии Улан-Удэ в митинге
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанин хотел провести митинг 1 сентября в парке «Юбилейный»

29 августа Советский районный суд Улан-Удэ признал незаконным отказ мэрии города в проведении митинга. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Улан-удэнец обратился в мэрию с уведомлением о проведении митинга 1 сентября, указав местом его организации парк «Юбилейный». В уведомлении, как положено, были указаны время проведения митинга, цель мероприятия и предполагаемое количество участников.

Однако мэрия предложила горожанину изменить место и время проведения митинга, поскольку на это время в парке запланированы мероприятия, посвящённые началу учебного года и празднованию Дня города. При этом в нарушение закона сотрудники администрации Улан-Удэ не предложили альтернативное место и время.

- Также суду не представлено доказательств того, что ранее были опубликованы сведения о массовых мероприятиях, проводимых 1 сентября в парке, - уточнили в Советском районном суде.

Суд пришёл к выводу, что решение не соответствует требованиям федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и нарушает права истца на проведение публичных мероприятий.

На суде представители администрации всё же представили план празднования Дня города, утверждённый 26 августа, где на 1 сентября с 10 до 20 часов в парке «Юбилейный» запланирован городской детский праздник.

Организатор акции протеста не настаивал на проведении публичного мероприятия именно в указанный день и в указанном месте, пояснив, что он согласен и на иные варианты времени и места.

С учётом всех обстоятельств обязал администрацию города «повторно рассмотреть вопрос о месте, времени и условиях проведения публичного мероприятия».


митинг администрация Улан-Удэ суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сегодня в Иркутской области ожидают визит Путина
Сегодня в Иркутской области ожидают визит Путина
Власть, 02.09.2019
Президент России Владимир Путин в понедельник начнет своё дальневосточное турне и посетит Иркутскую область
Власти Улан-Удэ обещают привести центр города в «нормальный вид»
Власти Улан-Удэ обещают привести центр города в «нормальный вид»
Власть, 02.09.2019
В центре Улан-Удэ, где до сих пор нет водоснабжения и канализации, проложат инженерные сети
Минтруд планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Минтруд планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Власть, 02.09.2019
Об этом заявил министр труда России Максим Топилин
Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой
Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой
Власть, 02.09.2019
Улан-Удэ могут включить в новый проект по реконструкции инфраструктурных объектов ЖКХ
Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Власть, 01.09.2019
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров посетил два аварийных дома в Улан-Удэ
Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ
Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ
Власть, 01.09.2019
31 августа в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства России Максим Егоров. Он, совместно с главой республики Алексеем Цыденовым и и.о. администрации города Игорем Шутенковым, оценил ход работ на строящихся объектах
Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»
Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»
Власть, 30.08.2019
Агитационный материал, из-за которого изымут весь тираж газеты, оплачен из фонда Вячеслава Мархаева
Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ
Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ
Власть, 30.08.2019
Программа визита замминистра строительства России Максима Егорова в Улан-Удэ будет насыщенной
В Иркутскую область приехали вице-премьер РФ и полпред президента в СФО
В Иркутскую область приехали вице-премьер РФ и полпред президента в СФО
Власть, 29.08.2019
Сейчас чиновники находятся в рабочей поездке в пострадавших от паводков районах
Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург
Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург
Власть, 29.08.2019
Он возглавил управление экономической безопасности и противодействия коррупции
Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать
Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать
Власть, 29.08.2019
Стороны договорились расширять и укреплять сотрудничество в различных областях
Бурятия осталась без главного судебного пристава
Бурятия осталась без главного судебного пристава
Власть, 29.08.2019
Возглавлявший службу судебных приставов Аслан Токаев покидает свой пост
Омбудсмен рекомендовала больше камер на выборах мэра Улан-Удэ
Омбудсмен рекомендовала больше камер на выборах мэра Улан-Удэ
Власть, 28.08.2019
При проведении голосования на выборах камерами оснастят только 25 избирательных участков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^