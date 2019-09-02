Горожанин хотел провести митинг 1 сентября в парке «Юбилейный»
29 августа Советский районный суд Улан-Удэ признал незаконным отказ мэрии города в проведении митинга. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Улан-удэнец обратился в мэрию с уведомлением о проведении митинга 1 сентября, указав местом его организации парк «Юбилейный». В уведомлении, как положено, были указаны время проведения митинга, цель мероприятия и предполагаемое количество участников.
Однако мэрия предложила горожанину изменить место и время проведения митинга, поскольку на это время в парке запланированы мероприятия, посвящённые началу учебного года и празднованию Дня города. При этом в нарушение закона сотрудники администрации Улан-Удэ не предложили альтернативное место и время.
- Также суду не представлено доказательств того, что ранее были опубликованы сведения о массовых мероприятиях, проводимых 1 сентября в парке, - уточнили в Советском районном суде.
Суд пришёл к выводу, что решение не соответствует требованиям федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и нарушает права истца на проведение публичных мероприятий.
На суде представители администрации всё же представили план празднования Дня города, утверждённый 26 августа, где на 1 сентября с 10 до 20 часов в парке «Юбилейный» запланирован городской детский праздник.
Организатор акции протеста не настаивал на проведении публичного мероприятия именно в указанный день и в указанном месте, пояснив, что он согласен и на иные варианты времени и места.
С учётом всех обстоятельств обязал администрацию города «повторно рассмотреть вопрос о месте, времени и условиях проведения публичного мероприятия».
Суд признал незаконным отказ мэрии Улан-Удэ в митинге
Власть, Фото:
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