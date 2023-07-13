Праздник прошёл в Забайкальском нацпарке
8 июля в Забайкальском национальном парке в Бурятии отметили День рыбака. В этом году его празднование совпало с Днём любви, семьи и верности. Погода не подвела, так что всё запланированное случилось вовремя и без заминок.
В конкурсе «Рыбацкая фантазия» участвовали пять команд. Шатёр участников не пустовал ни минуты: весь день там были желающие отведать блюда и закуски из байкальской рыбы. В этом году победа досталась ИП И.Н. Нуриеву. По их словам, фаворитом были и остаются позы с начинкой из сазана.
Батюшка Байкал дал старт рыбалке закидным неводом. Следом за ним в залив вышли участники конкурса «Клёвый рыбак». В этом году за почётное звание боролись 11 человек от 11 до 73 лет. Вес улова победителя составил 1744 г.
Пока рыбаки испытывали удачу, конкурсанты «Заповедных талантов» демонстрировали свою эрудицию на квесте и артистичность на сцене. В списке победителей оказалось много гостей из Курумкана.
Удивительным представлением для гостей стало дефиле героев байкальских глубин. Здесь были не только всевозможные рыбы и русалки, но даже нимфа и Ихтиандр. По словам жюри, на этапе защиты костюмов особенно отличилась активная группа жителей Усть-Баргузина «Непоседы», разыгравшая экологическую сценку.
Концертно-развлекательную программу дня составили гости из Улан-Удэ – группа «Non stop» и певцы из Усть-Баргузина.
Кроме всего, у участников праздника была возможность научиться чему-то новому. Для детей волонтёры из Российского университета дружбы народов провели мастер-класс по рисованию на деревянных фигурках. Взрослые перенимали опыт приготовления ухи и рыбы на рожне, а потом угощали всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В Бурятии отметили День рыбака
Общество, Фото:
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