Улан-удэнцы назвали самые скучные профессии

Сильнее всего на работе изнывают от тоски охранники и продавцы





Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, представители каких профессий сильнее всего скучают на работе. По мнению жителей бурятской столицы, это охранники (их назвали 16% опрошенных), бухгалтеры (14%) и продавцы (6%).Охранники и сотрудники торговых точек действительно частенько жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (10% и 8% соответственно). А вот большинству бухгалтеров, напротив, не до этого (58%) – у них то отчёты, то проверки.Унылой и беспросветной работа кажется 12% операторов call-центров, 14% сисадминов и каждому пятому офис-менеджеру. А вот больше всего тех, кому синдром хронической скуки не знаком, среди учителей (71%), воспитателей (66%) и врачей (63%).Среди улан-удэнцев, никогда не изнывающих от тоски на рабочем месте, среди женщин больше, чем среди мужчин (54% и 41% соответственно) – как и среди наших земляков старше 45 лет (57%). А вот среди молодёжи до 24 лет таковых оказалось лишь 22%.