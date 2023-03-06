Уроженец Бурятии выиграл в лотерею 1,2 миллиона рублей

Уроженец Бурятии Иван выиграл 1 200 000 рублей в 1475-ом тираже лотереи «Русского лото». Об это «Байкал-Daily» сообщили пресс-службе «Столото».
Иван знаком с лотереями сколько себя помнит. Сейчас мужчина участвует только в государственных лотереях с ТВ-трансляцией розыгрышей, распространяемых «Столото». Иван покупает билеты, в которых есть день его рождения и числа 80 и 90. Следуя своей тактике, участник приобрёл билет и выиграл.
- Обычно я смотрю трансляцию розыгрыша и зачёркиваю числа в билете. В этот раз передачу пропустил и проверил итоги тиража в интернете, — рассказывает мужчина. — Когда высветилась сумма выигрыша, я не заметил в начале единицу и подумал, что выиграл 200 тысяч. Через пару минут ещё раз взглянул и понял, что ошибся. Дождался, когда жена придёт домой, и рассказал ей о победе. В ответ услышал слова радости и поздравления.
Иван рассказал, что в первую очередь он участвовал в лотереях не ради выигрыша, а ради удовольствия.
- Лотереи — это моё хобби. Конечно, в глубине души, как и любому участнику, мне хотелось выиграть больше ста рублей, но всё же — это больше способ весело провести время, — говорит мужчина.
Иван много лет проработал в Якутии: получил образование инженера в сфере авиации, трудился начальником на аэродроме. Также победитель освоил профессию бортмеханика. Сейчас мужчина живёт во Владимирской области. С выходом на пенсию он больше времени проводит с родными и часто гостит на малой родине.
Часть выигранных денег победитель потратит на поездку с супругой в санаторий, чтобы поправить здоровье. Оставшиеся средства мужчина будет расходовать по мере необходимости.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в лотерее «Спортлото» работница детского сада Надежда из Улан-Удэ выиграла 97 млн рублей.