Темпы падения COVID-19 в Бурятии замедляются

Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему фиксируют ежедневно
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на убыль, но темпы падения замедляются. За последние сутки ковид выявили у 889 человек. Это всего на двое меньше, чем днём ранее.
Взлёт заболеваемости начался чуть больше месяца назад. Началом стало 22 января, когда выявили 353 заражённых (до этого их в среднем чуть более 200). 23 января стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января впервые была побита отметка в тысячу заболевших за сутки – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля заболеваемость начала идти спад – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – 1293, 14 февраля –1185, 15 февраля, - 1067, 16 февраля – 1093, 17 февраля – 1108, 18 февраля – 1078, 19 февраля – 1054, 20 февраля – 1005, 21 февраля заболеваемость опустилась ниже отметки в «1000» – 981, 22 февраля – 891, ну а 23 февраля – 889.
Всего за пандемию в Бурятии зарегистрировано 120 103 случаев заражений коронавирусом. Из них 46% (55 182) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2812 больных коронавирусом. Накануне скончались девять человек. Известно, что восемь из них были старше 65 лет (точный возраст умерших оперштаб более не раскрывает). Отметим, позавчера умерли десять человек, за день до этого – 11.
На утро 24 февраля в стационарах лечатся 1330 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 82 человека.
В отделениях реанимации находятся 133 пациента (+7 за сутки). Из них больше половины (101) старше 65 лет. На ИВЛ – 46 больных.
Свободно на сегодня более 500 ковидных коек, так что проблем с ними нет. Вообще же сейчас заболевание чаще всего проходит в лёгкой форме.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 8093 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 466 660 человек (64 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 122 609 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях было принято решение об отмене до 1 апреля проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общепита. Решение не распространяется на предприятия общественного питания при оказании услуг проведения банкетов. Также проверка QR-кодов остаётся обязательной в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, гостиницах, музеях, фитнес-центрах, СПА.
- Сегодня мы отмечаем достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому решили отменить проверку документов о вакцинации, перенесённом заболевании коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет соответственно будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся, - такое решение было озвучено на оперштабе.
Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%.
Темпы падения COVID-19 в Бурятии замедляются
Общество, Фото:
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