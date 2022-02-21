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В Бурятии частично отменили действие системы QR-кодов

В Бурятии частично отменили действие системы QR-кодов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Значительное послабление по QR-кодам принял в понедельник оперштаб

В Бурятии частично приостановили действие системы QR-кодов. QR-коды больше не надо будет показывать при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания. Ограничение снято до 1 апреля.

Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%. Решение об этом принял республиканский оперштаб 21 февраля.

- Сегодня мы отмечаем достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому решили отменить проверку документов о вакцинации, перенесённом заболевании коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет соответственно будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся, - такое решение было озвучено на оперштабе.

При посещении торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, предприятий общественного питания отменено требование о проверке наличия у совершеннолетних посетителей и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Данное решение не распространяется на предприятия общественного питания при оказании услуг проведения банкетов, там проверка QR-кодов остаётся обязательным условием.

Также принят ряд других решений по снятию ограничений. Так, снимается ограничение на посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами.

Разрешено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, организованных на открытом воздухе, с использованием гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) и соблюдением социального дистанцирования.

Увеличена заполняемость залов кинотеатров и театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, а также учреждений при организации мероприятий в рамках реализации программы «Пушкинская карта» до 75% от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Кроме того, возобновлено проведение плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи, проводимых страховыми медицинскими организациями и территориальным фондом ОМС.
коронавирус профилактика QR-код

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