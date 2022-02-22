Систему QR-кодов в республике отменили не везде
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне решением оперштаба в Бурятии частично приостановили действие системы QR-кодов. До 1 апреля больше не потребуется показывать QR-код при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания.
В пресс-службе республиканского правительства дали небольшое пояснение на этот счёт. Здесь отметили, что в кинотеатры, даже если он находится внутри торгового центра, QR-код необходимо будет предъявить.
- Допуск в кинотеатры осуществляется при предоставлении QR-кода. Остались везде, где были ранее, кроме ТЦ, ТК, ТРК, магазинов непродовольственных товаров и предприятиях общепита при оказании услуг непосредственного общественного питания, - пояснили в правительстве.
Также система проверки QR-кодов продолжает действовать в ночных клубах, гостиницах, музеях, театрах, фитнес-центрах, СПА-центрах и во время банкетов.
Помимо этого, увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%. Сняли ограничение на посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, однако участники мероприятий должны использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
«Зрелища» в Бурятии требуют QR-кодов
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