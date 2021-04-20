Бурятская теннисистка стала призёром турнира в Подмосковье

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Таисия Будаин заняла третье место среди девочек до 13 лет



В Московской области проходит мемориальный турнир заслуженного тренера России С.Д. Шпраха по настольному теннису. С 17 по 18 апреля в деревне Малое Видное состоялись соревнования у мальчиков и девочек 2009-2013 годов рождения.



В турнире приняли участие юные теннисисты Бурятии: Таисия Будаин (2011 г.р.), Сергей Пиханов (2012 г.р.) и Артур Цыренов (2013 г.р.). По результатам соревнований третье место у девочек до 13 лет (15 единиц и ниже) заняла Таисия Будаин.



Юную спортсменку тренирует Иннокентий Алексеев, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

