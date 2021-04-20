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Бурятская теннисистка стала призёром турнира в Подмосковье

Бурятская теннисистка стала призёром турнира в Подмосковье
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии»
Таисия Будаин заняла третье место среди девочек до 13 лет

В Московской области проходит мемориальный турнир заслуженного тренера России С.Д. Шпраха по настольному теннису. С 17 по 18 апреля в деревне Малое Видное состоялись соревнования у мальчиков и девочек 2009-2013 годов рождения.

В турнире приняли участие юные теннисисты Бурятии: Таисия Будаин (2011 г.р.), Сергей Пиханов (2012 г.р.) и Артур Цыренов (2013 г.р.). По результатам соревнований третье место у девочек до 13 лет (15 единиц и ниже) заняла Таисия Будаин.

Юную спортсменку тренирует Иннокентий Алексеев, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
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