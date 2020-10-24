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Бурятия в числе регионов с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19

Бурятия в числе регионов с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
В число таких регионов вошли Республика Алтай, Новосибирская область и др.

Усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, ни одного региона не осталось в «зеленой» зоне затухания эпидемии, а в 8 регионах ситуацию можно оценить как тяжёлую, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований.

Ученый пояснил, что карта регионов России по распространённости COVID-19 создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зелёные», где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), «светло-жёлтые» - 1-1,1 (удовлетворительные), «светло-красные» - 1,1-1,2 (неудовлетворительные); «тёмно-красные» - 1,2-1,4 (тяжёлые).

- В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Не осталось регионов в «зелёной» зоне, где было довольно сильное затухание эпидемии. Пришлось ввести новый цвет на карте «тёмно-красный». Он обозначает регионы с наиболее тяжёлой ситуацией, распространение заболевания там растёт быстрее всего. В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ, - пояснил эксперт.

В «светло-красную» зону попали Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область и т.д.

Удовлетворительной с распространением COVID-19 можно назвать ситуацию в регионах: Карачаево-Черкессия, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельская область, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Калмыкия, Дагестан и др.

«Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область», – заключил эксперт.
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