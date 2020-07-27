В Бурятии осуждённые подростки занялись граффити

Несовершеннолетние приняли участие в фестивале «Бурятия в красках»



В Улан-Удэ подростки, состоящие на учёте в филиале по Железнодорожному району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, под руководством профессиональных граффити-художников облагораживали сооружения, на которых ранее находилась сомнительная информация.



Всего подростки закрасили около 200 кв. метров сооружений в рамках фестиваля «Бурятия в красках». Участие в реализации проекта приняли более 160 подростков, состоящих на различных профилактических учётах по Улан-Удэ.



Мероприятие прошло при участии управления наркоконтроля, сотрудников отдела полиции №1, членов Общественного совета МВД по Республике Бурятия, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

