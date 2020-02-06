В Бурятии прошёл турнир в память о воине-афганце

В соревнованиях участвовали 13 команд



В Хоринском районе завершился ХХ турнир по мини-футболу, посвящённый памяти воина-интернационалиста Батора Санжиева, погибшего в Афганистане, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Одноклассники, друзья и близкие Батора Санжиева ежегодно проводят памятный турнир, который внесён в республиканский план спортивных мероприятий. В этом году в соревнованиях приняло участие 13 команд из районов и столицы республики.



В ходе футбольных баталий росгвардейцы уступили в полуфинале хозяевам турнира – команде территориального отдела МВД, которые по итогам соревнований стали победителями.



В матче за бронзу сотрудники вневедомственной охраны выиграли команду Кижингинского района со счётом 5:2.



Победителям и призёрам были вручены кубки, медали и грамоты.



Уроженец Бурятии, рядовой десантно-штурмового батальона Батор Санжиев погиб в Афганистане 13 января 1986 года при выполнении боевого задания.

