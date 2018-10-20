В Улан-Удэ нашлась пропавшая 16-летняя студентка

Полицейскими найдена пропавшая студентка. С ней всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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