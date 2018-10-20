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В Улан-Удэ нашлась пропавшая 16-летняя студентка

Общество, 
С ней всё в порядке

Полицейскими найдена пропавшая студентка. С ней всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», полицейские разыскивали 16-летнюю жительницу Улан-Удэ. Днём 16 октября она ушла из колледжа на улице Ленина и не вернулась домой. Раньше девушка уже уходила.


полиция розыск
 
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