В Улан-Удэ нашлась пропавшая 16-летняя студентка

С ней всё в порядке
Полицейскими найдена пропавшая студентка. С ней всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», полицейские разыскивали
16-летнюю жительницу Улан-Удэ. Днём 16 октября она ушла из колледжа на улице Ленина и не вернулась домой. Раньше девушка уже уходила.
В первый год работы площадка примет 100 человек
Для аспирантов она составляет 1800 рублей, для студентов – 1500 рублей в месяц
По данным Бурятского гидрометцентра 20-22 октября неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты
Участвовало около 90 учащихся
Учащиеся профильного класса из Иркутской области одержали победу на всероссийском конкурсе
В список вошли три спортсмена из республики
Более 1000 военнослужащих учебного центра танковых войск Восточного военного округа приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3
Завершился 21-й летний сезон Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.
Перевозчику внесли представление
Занятие состоялось для учеников 5 класса
Для них провели экскурсию
Отключение вызвано проведением ремонтных работ
Местные жители возмущены резким повышением тарифа
Девушка из Бурятии сражалась за звание главной красавицы российских студотрядов