Газопровод из России в КНР через территорию Бурятии становится реальностью

Отвод от «Силы Сибири-2» запланирован в Улан-Удэ и Читу



21 марта переговоры между лидерами России и Китая прошли в расширенном составе. На них подробно обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2». После встречи президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с итоговыми заявлениями для СМИ.



- Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключённого в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии, - сказал Владимир Путин.- Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты.

Ускорение строительства газопровода - это то, что сейчас необходимо для российской внешней политики. И от него напрямую зависит газификация Бурятии и Забайкальского края.

14 марта во время рабочего визита в Улан-Удэ президент Путин заявил:

- Необходимо принять давно назревшее и стратегическое решение – а именно, в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край. А на основе более чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в тот же день в ходе совещания в Улан-Удэ по развитию дальневосточных городов сообщил о готовности обеспечить Бурятию и Забайкальский край магистральным газом. Всё зависит от принятия инвестиционного решения по строительству газопровода «Сила Сибири-2».

- Труба пройдёт от населённого пункта Наушки в Бурятии до Улан-Удэ и в сторону Читы, - объяснил он. - Расстояние от Наушек до Улан-Удэ 250 километров. До Читы - 700 километров, поэтому после того, как газопровод дойдёт до Улан-Удэ, он пойдёт до Читы. Заложенный максимальный объём потребления - 3,5 миллиарда кубометров газа в год.

По словам Миллера, труба до Улан-Удэ станет реальностью до 2032 года. Но сроки прокладки можно сократить до пять с половиной лет с момента подписания контракта по «Силе Сибири-2» между странами.



Вице-премьер правительства России Александр Новак 21 марта сообщил, что лидеры РФ и КНР дали указание завершить подготовку подписания документов по «Силе Сибири-2» в кратчайшие сроки.

