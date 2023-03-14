«В ближайшие 10 лет»: Путин обнадёжил Бурятию по поводу газификации

По словам президента, уже «необходимо принять давно назревшее решение»
Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие десять лет нужно обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край. Об этом он сказал на совещании по развитию дальневосточных городов, которое провёл вечером 14 марта во время рабочего визита в Улан-Удэ.
- Необходимо принять давно назревшее и стратегическое решение – а именно, в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край. А на основе более чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос, - подчеркнул Путин.
Также обнадёживающее заявление он сделал чуть ранее, во время встречи с работниками Улан-Удэнского авиазавода. Глава государства подчеркнул, что газификация Бурятии – самый оптимальный способ решения экологических проблем, в том числе грязного воздуха, в Улан-Удэ.
При этом вариант отдельного строительства газопровода уже давно не рассматривается. Ранее подсчёты «Газпрома» показали, что труба, протянутая исключительно в Бурятию, не окупится. Поэтому вопрос планируется решать в комплексе с экспортным газопроводом.
- Можно субсидировать и электрическую генерацию тепла, но это, как правило, очень дорого. Есть альтернативные виды твёрдого топлива - не такие вредные, как те, что сейчас используются. Гораздо более перспективным является подведение сюда газа и, я думаю, что так оно и будет, мы реализуем проект строительства газотранспортной системы для экспорта в Китай, - отметил президент.
Сейчас «Газпром» ведёт переговоры по проекту поставок газа из России в Китай через территорию Монголии
- Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймём, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов (Бурятии и Забайкалья – ред.), - заявил Путин.
Он заключил, что «по этому направлению надо идти».
«В ближайшие 10 лет»: Путин обнадёжил Бурятию по поводу газификации
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