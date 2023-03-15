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Владимиру Путину рассказали о вариантах газификации Улан-Удэ и Читы

Владимиру Путину рассказали о вариантах газификации Улан-Удэ и Читы
Экономика,  Фото:pixabay.com
По плану работы должны пройти до 1 января 2032 года

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер 14 марта в ходе совещания по развитию дальневосточных городов заявил о готовности обеспечить Бурятию и Забайкальский край магистральным газом. Всё зависит от принятия инвестиционного решения по строительству газопровода «Сила Сибири 2».

- Труба пройдёт от населённого пункта Наушки Бурятии до Улан-Удэ и в сторону Читы. Расстояние от Наушек до Улан-Удэ 250 километров. До Читы – 700 километров, поэтому после того, как газопровод дойдёт до Улан-Удэ, он пойдёт до Читы. Заложенный максимальный объём потребления – 3,5 миллиарда кубометров газа в год, - рассказал глава «Газпрома».

Он отметил, что по плану работы должны пройти до 1 января 2032 года, однако этот срок может быть уменьшен.
- Всё зависит от того, как быстро будет принято окончательное инвестиционное решение, - подчеркнул Алексей Миллер.

Напомним, президент России Владимир Путин 14 марта во время визита в Бурятию заслушал доклады по реализации мастер-планов Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска. Глава государства, в частности, подчеркнул необходимость обеспечения магистральным газом Бурятии и Забайкальского края. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Улан-Удэ Чита газификация Газпром Путин Бурятия газ

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