В Бурятии подорожал «Оливье»

Стоимость продуктов для главного новогоднего салата выросла на 11%



Стоимость салата «Оливье» в России в этом году выросла на 4,3% по сравнению с показателем на конец 2018 года, до 326,5 рублей. Это следует из данных Росстата о стоимости овощей и других компонентов, необходимых для приготовления «Оливье», сообщает ТАСС.



По данным Росстата, цена традиционного «новогоднего» салата составила в ноябре 2019 года 326,5 рубля против прежних 313 рублей.



В России привыкли готовить этот салат тазиками. Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс, включает 300 гр. варёной колбасы, 400 гр. маринованных огурцов, 380 гр. зелёного горошка, четырёх куриных яиц, 200 гр. майонеза, 500 гр. картофеля, 100 гр. репчатого лука и 200 гр. моркови.



По данным Росстата, стоимость варёной колбасы выросла на 5,1%, до 119,5 рублей (исходя из объёма, необходимого для приготовления салата), стоимость маринованных огурцов - на 5,5%, до 66,2 рублей, зелёного горошка - на 5,5%, до 62,9 рублей, куриные яйца подорожали на 2,6%, до 24,5 рублей, майонез - на 4,4%, до 35,4 рублей. При этом картофель подешевел на 4,7% (цена за полкилограмма составила в ноябре этого года 10,35 рублей), репчатый лук - на 0,8% (цена за 100 г - 2,4 рубля), морковь - на 11,1% (цена за 200 г - 5,2 рублей).



В Бурятии стоимость салата выросла на 11,2% - до 324,8 рублей.



В Чукотском автономном округе - на 16,4% (до 601 рубля), Костромской области - 14,4% (до 297 рублей), в Республике Алтай - на 12,9% (до 337 рублей), в Карелии - на 11% (до 355,9 рублей) и Забайкальском крае - на 10,5% (до 328,7 рублей).



При этом цена «Оливье» снизилась в шести регионах: в Дагестане - на 4,6%, до 280,9 рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - на 2,5%, до 399 рублей, в Новосибирской области - на 2%, до 307,85 рублей, в Туве - на 1,4%, до 308,5 рублей, в Волгоградской области - на 1%, до 344,4 рублей, а также в Ненецком автономном округе - на 0,9%, до 471 рублей.



В данных Росстата отмечается, что в Москве «Оливье» подорожал на 6% (до 437 рублей), в Санкт-Петербурге - на 3,5% (до 354 рублей).

