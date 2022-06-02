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В Улан-Удэ торгуют семенным материалом без этикеток

В Улан-Удэ торгуют семенным материалом без этикеток
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Товары нашли на стихийных рынках

На городских и стихийных рынках Улан-Удэ продают без маркировочного ярлыка (этикетки) посадочный материал: лук-севок, картофель семенной. Нарушение выявили специалисты отдела государственного земельного надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора во время выездных проверок. 

- Выявленные нарушения послужили поводом для объявления предостережений физическим лицам о недопустимости нарушений требований законодательства РФ в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, - сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.


Специалисты напоминают, что приобретая семена, следует обратить внимание на этикетку, на которой должны быть указана: культура, сорт, номер партии, наименование хозяйства, вырастившего лук-севок или лук-выборок и его адрес; сортовая чистота, репродукция, поколение, группа, обозначение постоянного стандарта.

На картофель семенной к каждой упаковочной единице прикрепляют ярлык размером не менее 70х100 мм с указанием: наименование культуры, сорта, кода производителя, номера кадастрового учёта земельного участка, на котором выращена данная партия семенного картофеля, страна, категория семенного картофеля, ступень размножения/поколения, размер клубней, номер партии, масса нетто упаковочной единицы, соответствие требованиям настоящего стандарта, номер упаковочной единицы.

Наличие маркировочной этикетки свидетельствует о том, что введённый в обращение посадочный материал прошёл все этапы сложного производственного процесса с соблюдением современных требований.
Россельхознадзор

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