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Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза

Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза
Бизнес,  Фото:pixabay.com
К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав активность пользователей

Пользователи стали активнее интересоваться отечественным марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, основываясь на результатах анализа больших данных.

Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.

Наибольший прирост пользователей интернет-магазинов зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%) и Москва (+52%).

На Дальнем Востоке в топ-5 лидеров по росту потребительской активности вошли Чукотка, Сахалин, Магаданская область, Хабаровский край и Камчатка. Бурятия также показала значительный рост среднесуточного трафика в онлайн-магазинах российских брендов. В апреле он вырос по сравнению с февралём на 35%. 

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МегаФон

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