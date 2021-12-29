Из магазинов Улан-Удэ изымают обувь

У предпринимателя конфисковали почти 200 пар обуви



В Улан-Удэ из обувных магазинов «Престиж» и «Обувь М», что находятся на улице Сахьяновой, конфискуют 193 пар обуви из-за отсутствия обязательной маркировки. у Решение вынес Октябрьский районный суд Улан-Удэ 23 декабря, сообщили в управлении Роспотребнадзора.



- С 1 июля 202 года на территории Российской Федерации запрещён оборот обувных товаров в отсутствии обязательной маркировки средствами идентификации. Одной из целей маркировки товаров средствами идентификации является охрана жизни и здоровья человека. В качестве средства идентификации для обувных товаров используется двухмерный штриховой код в формате Data Matrix, наносимый в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ. На обувные товары средство идентификации наносится на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей с конфискацией 193 пар обуви без обязательной маркировки. Речь идёт об общей сумме на 393,5 тыс рублей.





