В Улан-Удэ нашли ковидные нарушения в «Смешных ценах»

Суд оштрафовал предпринимателя на 50 тысяч рублей



Проверка выявила нарушения профилактических мероприятий в работе улан-удэнского магазина «Смешные цены».



- В ходе проверки установлено, что в магазине не соблюдались профилактические мероприятия: отсутствовали сигнальные разметки, оборудование по обеззараживанию воздуха, нарушен дезинфекционный режим, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Было возбуждено административное дело. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Бизнесмену назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

