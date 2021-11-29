Суд оштрафовал предпринимателя на 50 тысяч рублей
Проверка выявила нарушения профилактических мероприятий в работе улан-удэнского магазина «Смешные цены».
- В ходе проверки установлено, что в магазине не соблюдались профилактические мероприятия: отсутствовали сигнальные разметки, оборудование по обеззараживанию воздуха, нарушен дезинфекционный режим, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Было возбуждено административное дело. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Бизнесмену назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
В Улан-Удэ нашли ковидные нарушения в «Смешных ценах»
Бизнес, Фото:
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