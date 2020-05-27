Программа «Сбербанк Страхования» по коронавирусу стала доступна корпоративным клиентам

Продукт «Сбереги себя» позволяет комплексно заботиться о здоровье



Страховая программа «Сбереги себя», предусматривающая страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19, стала доступна не только физлицам, но и корпоративным клиентам. Организацию медицинской помощи по программе обеспечивает сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка.



Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«С постепенным снятием режима самоизоляции и возвратом сотрудников в офисы и на предприятия мы решили модифицировать продукт «Сбереги себя». Теперь договор страхования по этой программе могут оформить не только граждане, но и корпоративные клиенты. Люди очень соскучились по живому общению и с нетерпением ждут, когда смогут чаще бывать на улице и выйти c удалённой работы. Но одновременно многие опасаются растущего количества внешних контактов, связывая их с потенциальным риском заболеть. В такой ситуации особенно важна уверенность в том, что при необходимости человек сможет получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Это осознают и ответственные работодатели, и я уверена, что очень многие из них захотят обеспечить сотрудников страховой защитой, воспользовавшись нашей программой».



Программа «Сбереги себя» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк Страхование» позволяет комплексно заботиться о здоровье. Полис включает в себя очные и дистанционные медицинские консультации, лабораторные исследования по самым популярным направлениям, приёмы узкопрофильных специалистов, а также страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний. Программа также предусматривает возможность сдать анализы на коронавирус и выплаты в случае госпитализации из-за COVID-19. Страховые выплаты в случае заболевания коронавирусом предусмотрены также в программах компании «Сбербанк страхование жизни» по кредитному, накопительному и инвестиционному страхованию жизни.



В программу «Сбереги себя» также входят услуги «Медицинский навигатор», который поможет подобрать клинику и записаться на приём к врачам, и «Лекарственный навигатор», который сориентирует по любым лекарственным препаратам, их наличию в аптеках и возможностям доставки.



Сегодня клиенты Сбербанка — физические лица могут оформить полис по программе «Сбереги себя» дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте компании «Сбербанк Страхование», а также в офисах Сбербанк Премьер.



В мае «Сбербанк Страхование» присоединилась к акции Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по сбору средств на поддержку проектов для борьбы с COVID-19. За каждый полис по программе «Сбереги себя», оформленный в Сбербанк Онлайн или на сайте компании до 12 июня, «Сбербанк Страхование» перечислит в благотворительный фонд 1000 рублей из собственных средств. Собранные деньги будут направлены на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств для профилактики и лечения COVID-19, а также на мероприятия по борьбе с коронавирусом.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2019 год составил 153,4 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года — 481,8 млрд рублей, страховые резервы — 413,9 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.



ООО СК «Сбербанк Страхование» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2019 год составил 20 млрд руб. (по данным МСФО). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объему сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.

