Здесь, к примеру, плохо мыли посуду
В Улан-Удэ прикрыли столовую «Сулхара» на улице Гагарина.
- В ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства в части содержания систем водоотведения и вентиляции. Не созданы условия для раздельной обработки сырой и готовой продукции. Не соблюдается режим мытья посуды, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
3 июля постановлением Железнодорожного районного суда деятельность столовой «Сулхара» приостановлена на срок 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях за грубые нарушения санитарных правил прикрыли кафе «Сосновка» в Селенгинском районе Бурятии. Ранее была приостановлена работаулан-удэнского кафе «Оскар», посетители которого заболели сальмонеллезом.
В Улан-Удэ из-за санитарных нарушений закрыли столовую
Бизнес, Фото:
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Здесь, к примеру, плохо мыли посуду
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