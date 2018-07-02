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В Улан-Удэ прикрыли отравившее посетителей кафе «Оскар»

В Улан-Удэ прикрыли отравившее посетителей кафе «Оскар»
Бизнес,  Фото:УФССП по РБ, из архива
Список нарушений санитарных норм в кафе впечатляет

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в улан-удэнском кафе «Оскар» 25 посетителей заразились сальмонеллёзом. Среди больных было четверо детей.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 90 суток, сообщили сегодня в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Во время проверки было выявлено, что в кафе не соблюдали санитарные правила.

- Текущая уборка не проводилась, в моечной хранилась грязная ветошь, полы, панели, стены, двери на момент проверки были грязные. Поверхности технологического оборудования - холодильников, производственных столов, бытовых электроплит, грязные, липкие на ощупь. Генеральная уборка не проводилась, графика проведения генеральной уборки нет, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

Кроме того, уборочный инвентарь хранился в производственных помещениях совместно с технологическим оборудованием и кухонным инвентарём, специального помещения или шкафа для хранения уборочного инвентаря не было. Уборочный инвентарь для туалета не имеет специальной маркировки.

- Для уборки туалетов специальный персонал не выделен, туалеты, в том числе для посетителей, убирает кухонный работник. На предприятии отсутствуют дезинфицирующие средства и инструкции по применению дезинфицирующих средств, - уточняют в суде.

Также не было ремонта. Грязным был даже потолок общепита. В кафе не было необходимого холодильного оборудования, производственных столов, разделочных цехов.

В холодильниках не соблюдали товарное соседство, без крышек хранились остатки сливочного масла, соус для заправки салатов в ёмкости с ложкой, остатки майонеза с ложкой в банке.

- Во втором холодильнике совместно хранятся свежие фрукты (груши, виноград, яблоки), яйцо сырое куриное и мясо птицы варёное,- добавляют в суде.

Разделочные ножи и доски также не были промаркированы, таким образом один и тот же инвентарь использовался для приготовления сырой и готовой продукции, мяса птицы, мясной гастрономии, сыров, колбас, а также овощей, зелени.

В конце рабочего дня посуду и столовые приборы не дезинфицировали, а блюда готовили люди без гигиенической подготовки; на поступившие в кафе продовольственное сырье и пищевые продукты отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность для здоровья человека; ёмкость для сбора пищевых отходов не маркирована, без крышки; также на предприятии не проводился производственный контроль.

- Таким образом, кафе «Оскар» не соответствует обязательным требованиям санитарного законодательства, предъявляемым к предприятиям общественного питания. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок девяносто суток, - заключают в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

кафе Роспотребнадзор сальмонеллез
 
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