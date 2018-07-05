В Бурятии прикрыли грязное кафе

Деятельность общепита приостановили на 40 суток
За грубые нарушения санитарных правил прикрыли кафе «Сосновка» в селе Сосновка Селенгинского района Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
В кафе нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил:
- на источник водоснабжения (скважину) отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение, контроль качества воды не проводится;
- санитарно-техническое состояние производственных помещений, оборудования, уборочного инвентаря неудовлетворительное;
- не соблюдается поточность технологических процессов;
- разделочные столы, инвентарь используется без надлежащей маркировки;
- условия хранения пищевой продукции не соблюдаются, в реализации имеется продукция с признаками гнили;
- нарушается режим мытья кухонной, столовой посуды и столовых приборов;
- документы, подтверждающие качество и безопасность на изготавливаемую продукцию и продовольственное сырье не представлены;
- не проводиться мероприятия по дезинсекции и дератизации;
- выявлены нарушения в части организации сбора и удаления отходов.
В пробе мясного фарша, а также в пробах смывов, отобранных в кафе, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
За выявленные нарушения составлены протоколы об административных правонарушениях. Деятельность кафе «Сосновка» приостановлена на 40 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ прикрыли кафе «Оскар», где произошла вспышка сальмонеллеза.
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