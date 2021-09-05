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В Иркутской области ищут водителя, насмерть сбившего 21-летнего парня

В Иркутской области ищут водителя, насмерть сбившего 21-летнего парня
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водителя призывают самого прийти в полицию

В Балаганском районе Иркутской области полицейские разыскивают водителя, сбившего 21-летнего пешехода.

Трагическое событие произошло сегодня ночью на автодороге Залари-Жигалово.

В нескольких километрах от посёлка Балаганск неизвестный сбил молодого человека, предположительно идущего по проезжей части, и покинул место аварии. От полученных травм 21-летний местный житель скончался.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и проводят розыскные мероприятия. Автоинспекторы призывают скрывшегося автомобилиста самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи пояснений.


ДТП смерть

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