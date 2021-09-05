В Иркутской области ищут водителя, насмерть сбившего 21-летнего парня

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водителя призывают самого прийти в полицию



В Балаганском районе Иркутской области полицейские разыскивают водителя, сбившего 21-летнего пешехода.



Трагическое событие произошло сегодня ночью на автодороге Залари-Жигалово.



В нескольких километрах от посёлка Балаганск неизвестный сбил молодого человека, предположительно идущего по проезжей части, и покинул место аварии. От полученных травм 21-летний местный житель скончался.



По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и проводят розыскные мероприятия. Автоинспекторы призывают скрывшегося автомобилиста самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи пояснений.





