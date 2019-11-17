7 домов, детсад и отель в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 16 ноября, в Улан-Удэ в 18:45 из-за выхода воды из-под земли в районе детского сада № 97 «Земляничка» по улице Мокрова, 19Б, было закрыто холодное водоснабжение на 7 жилых домах.



Без холодной воды остались дома под номерам 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, детсад «Земляничка» и отель «Прага» по улице Мокрова, 27Б.



В 23:45 холодное водоснабжение потребителям восстановлено. Время отключения составило 5 часов. На период отсутствия воды был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу.

