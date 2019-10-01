В прошлом году молодой человек вышел из колонии
В Иркутске сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, причастного к продаже наркотических средств в крупном размере.
По предварительным данным, молодой человек распространял запрещенные вещества на территории Иркутска посредством «закладок». При обыске в его гараже обнаружили и изъяли 156 грамм наркотиков, 466 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, сотовые телефоны, сим-карты, упаковочный материал для расфасовки.
Известно, что наркоторговец ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение грабежа и разбоя, и в ноябре 2017 года вышел из колонии.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Попытка сбыта наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске поймали 23-летнего закладчика
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