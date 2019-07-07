За кражу сотового телефона сотрудники полиции задержали жителя посёлка Таксимо
Мужчина распивал спиртные напитки в компании малознакомых девушек. В конце застолья он попросил у одной из них сотовый телефон и ушёл, не вернув чужое имущество.
Телефон он впоследствии продал, а на вырученные деньги купил спиртное.
Подозреваемый состоит под административным надзором. Ранее он был судим за кражу, а также за преступления против жизни и здоровья.
Возбуждено уголовное дело о краже. Телефон изъят и возвращён владелице, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл телефон у девушки на застолье
Происшествия, Фото:
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