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Житель Бурятии украл телефон у девушки на застолье

Житель Бурятии украл телефон у девушки на застолье
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За кражу сотового телефона сотрудники полиции задержали жителя посёлка Таксимо

Мужчина распивал спиртные напитки в компании малознакомых девушек. В конце застолья он попросил у одной из них сотовый телефон и ушёл, не вернув чужое имущество.

Телефон он впоследствии продал, а на вырученные деньги купил спиртное.

Подозреваемый состоит под административным надзором. Ранее он был судим за кражу, а также за преступления против жизни и здоровья.

Возбуждено уголовное дело о краже. Телефон изъят и возвращён владелице, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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