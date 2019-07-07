Житель Бурятии украл телефон у девушки на застолье

За кражу сотового телефона сотрудники полиции задержали жителя посёлка Таксимо



Мужчина распивал спиртные напитки в компании малознакомых девушек. В конце застолья он попросил у одной из них сотовый телефон и ушёл, не вернув чужое имущество.



Телефон он впоследствии продал, а на вырученные деньги купил спиртное.



Подозреваемый состоит под административным надзором. Ранее он был судим за кражу, а также за преступления против жизни и здоровья.



Возбуждено уголовное дело о краже. Телефон изъят и возвращён владелице, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



