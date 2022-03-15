Глава Росавтодора проверил строящиеся в Бурятии мосты

Глава Росавтодора Роман Новиков побывал в Кабанском и Кяхтинском районах
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с рабочим визитом побывал глава Росавтодора Роман Новиков. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что он проинспектировал строящиеся мосты и проверил объекты на федеральных трассах.
Накануне глава Росавтодора оценил ход строительства нового моста через Уду в Улан-Удэ, которое началось в 2020 году. На объекте завершено устройство опор № 1,2,4. Опору № 3 планируют сдать к концу марта, уже забетонирован ростверк, ведётся армирование тела опоры. Далее планируется установка металлического пролетного строения. Продолжается строительство надземного пешеходного перехода: произведено устройство опор и монтаж пролетного строения на временные клетки.
На стройке задействовано около 100 человек и 25 единиц техники. Работы проходят согласно плану. Также при необходимости для ускорения темпов работы могут быть усилены за счёт специалистов и оборудования, которые перебросят с других объектов.
Кроме того, Роман Новиков проинспектировал ход работ по реконструкции моста через реку Переемная на 225-м км трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе. Прежний мост не справлялся с возросшими нагрузками, поэтому его демонтировали. Специалисты возводят новое, которое будет отвечать всем современным требованиям.
Сейчас здесь завершено устройство двух опор моста, бетонирование буронабивных свай, береговых опор. Работы идут по графику, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.
- Отметим, что строительно-монтажные работы выполняются в непосредственной близости Байкала. Безопасность водных биоресурсов обеспечат благодаря строительству локальных очистных сооружений. В них сток вод будет проходить несколько последовательных стадий фильтрации до норм рыбохозяйственного значения, - пояснили в пресс-службе правительства Бурятии.
В завершение рабочей поездки по Бурятии глава Росавтодора посетил объект капитального ремонта на МАПП Кяхта на трассе А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией. В прошлом году на этом участке протяжённостью 305 метров, выполнили замену дорожной одежды, устройство насыпи земляного полотна, водоотводных лотков, укрепили откосы и кюветы.
Роман Новиков рассказал о том, что Бурятии выделят дополнительно один миллиард рублей на реконструкцию трёх мостов на трассе Р-258 «Байкал» - через реки Б. Ивановка, Клюевка и Толбажиха. Ремонт начнётся в этом году и завершится к 2024 году.
Кроме того, продолжается работа над двумя крупными проектами: строительством дороги Улан-Удэ – Курумкан и третьим мостом через Уду в столице республики.
Глава Росавтодора проверил строящиеся в Бурятии мосты
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