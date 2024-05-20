Соревнования прошли в Орловской области
17 мая в городе Орёл прошёл чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 300 сильнейших сумоистов страны из 24 регионов.
В чемпионате участвовали спортсмены из Бурятии. У мужчин в весовой категории до 77 кг третье место занял Тумэн Дондоков. В абсолютной категории бронзу выиграл Эрдэм Цыренжапов.
18 мая здесь же завершилось первенство России по сумо среди юниоров и юниорок до 22 лет (2003-2007 годов рождения). В соревнованиях приняли участие около 200 сумоистов.
В весовой категории до 77 кг победил Тумэн Дондоков. В весовой категории до 85 кг первенство завоевал Зоригто Ухинов. Эрдэм Дашимолонов стал третьим в весовой категории до 92 кг. Серебро в весе до 100 кг выиграл Аюр Нимбуев.
Сумоисты Бурятии успешно выступили на чемпионате и первенстве России
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