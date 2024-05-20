20 мая

19 мая

Популярное

Пожары в Бурятии происходят из-за короткого замыкание

Пожары в Бурятии происходят из-за короткого замыкание
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В МЧС призывают обзавестись пожарным извещателем и огнетушителем

С начала года в Бурятии пожарные привлекались более 200 раз на возгорания различной сложности. Причина одна - короткое замыкание.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Родниковая в Улан-Удэ сгорела баня. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось минимизировать последствия возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Специалисты МЧС России призывают граждан республики тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов. Советуем приобрести пожарный извещатель и огнетушитель, - обратились к жителям республики в ГУ МЧС по Бурятии.


пожар МЧС статистика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пожары в Бурятии происходят из-за короткого замыкание
Пожары в Бурятии происходят из-за короткого замыкание
Происшествия, 20.05.2024
В МЧС призывают обзавестись пожарным извещателем и огнетушителем
Экс-зампрокурора Бурятии ужесточили наказание за крупную взятку от новосибирского бизнесмена
Экс-зампрокурора Бурятии ужесточили наказание за крупную взятку от новосибирского бизнесмена
Происшествия, 19.05.2024
Владимир Фалилеев проведёт девять с половиной лет в колонии строгого режима

В Бурятии женщину, прикарманившую чужой мобильник, нашли по геолокации
В Бурятии женщину, прикарманившую чужой мобильник, нашли по геолокации
Происшествия, 19.05.2024
Она подобрала телефон в подъезде и сразу же сожгла чехол и симки

В Бурятии трагически погиб 48-летний забайкалец
В Бурятии трагически погиб 48-летний забайкалец
Происшествия, 19.05.2024
Он утонул в реке у прибрежного села
Житель Бурятии получил срок за собранную коноплю
Житель Бурятии получил срок за собранную коноплю
Происшествия, 18.05.2024
Растение он собрал недалеко от дома 
На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
Происшествия, 18.05.2024
Возгорания возникли по вине человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^