В МЧС призывают обзавестись пожарным извещателем и огнетушителем
С начала года в Бурятии пожарные привлекались более 200 раз на возгорания различной сложности. Причина одна - короткое замыкание.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Родниковая в Улан-Удэ сгорела баня. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось минимизировать последствия возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Специалисты МЧС России призывают граждан республики тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов. Советуем приобрести пожарный извещатель и огнетушитель, - обратились к жителям республики в ГУ МЧС по Бурятии.
Пожары в Бурятии происходят из-за короткого замыкание
Происшествия, Фото:
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