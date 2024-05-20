В Тункинский нацпарк в Бурятии вернулся чёрный аист

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Считается, что встретить чёрного аиста в природе - непростая задача



В Тункинский национальный парк в Бурятии вернулся чёрный аист, занесённый в Красные книги России и Бурятии.



Как отмечают научные сотрудники, в Тунке чёрный аист встречается в равнинной части по реке Иркут, в окрестностях Койморских и Енгаргинских озёр, в местностях Елоты, Харагун, в окрестностях села Шимки и в устье реки Ехэ-Угунь.



В конце марта - начале апреля эти уникальные птицы прилетают к местам гнездования. Гнездятся они в глухих лесах. Аисты устраивают гнёзда на деревьях внутри кроны, реже на скалах. В кладке 3-5 яиц. Насиживают поочерёдно самец и самка в течение 35-40 суток. Птенцы находятся в гнезде около двух месяцев.



- Считается, что встретить чёрного аиста в природе - непростая задача. Птица осторожна и редко селится рядом с людьми. Как правило, увидеть её можно в моменты полёта, - рассказали в Тункинском нацпарке.

