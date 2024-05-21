Зампрокурора Бурятии проверила дом-интернат для престарелых

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова посетила Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.- В ходе визита осмотрены жилые корпуса, помещения для приёма пищи и проведения досуга, дана оценка условиям проживания граждан, - говорится в сообщении.Также Светлана Козлова провела личный приём постояльцев интерната, разъяснив им законодательство о социальных гарантиях инвалидов.Так, на личном приёме бывший железнодорожник выразил несогласие с размером пенсии по старости. Он просил проверить её начисление с учётом стажа работы на Дальнем Востоке.Другая пенсионерка обратилась за оказанием правовой помощи в связи с использованием её жилого помещения родственниками.В прокуратуре уточнили, что по всем поступившим заявлениям организованы проверки.