Также Светлана Козлова провела личный приём
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова посетила Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
- В ходе визита осмотрены жилые корпуса, помещения для приёма пищи и проведения досуга, дана оценка условиям проживания граждан, - говорится в сообщении.
Также Светлана Козлова провела личный приём постояльцев интерната, разъяснив им законодательство о социальных гарантиях инвалидов.
Так, на личном приёме бывший железнодорожник выразил несогласие с размером пенсии по старости. Он просил проверить её начисление с учётом стажа работы на Дальнем Востоке.
Другая пенсионерка обратилась за оказанием правовой помощи в связи с использованием её жилого помещения родственниками.
В прокуратуре уточнили, что по всем поступившим заявлениям организованы проверки.
Зампрокурора Бурятии проверила дом-интернат для престарелых
Общество, Фото:
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