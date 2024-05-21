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Зампрокурора Бурятии проверила дом-интернат для престарелых

Зампрокурора Бурятии проверила дом-интернат для престарелых
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Также Светлана Козлова провела личный приём

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова посетила Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

- В ходе визита осмотрены жилые корпуса, помещения для приёма пищи и проведения досуга, дана оценка условиям проживания граждан, - говорится в сообщении.



Также Светлана Козлова провела личный приём постояльцев интерната, разъяснив им законодательство о социальных гарантиях инвалидов.

Так, на личном приёме бывший железнодорожник выразил несогласие с размером пенсии по старости. Он просил проверить её начисление с учётом стажа работы на Дальнем Востоке.

Другая пенсионерка обратилась за оказанием правовой помощи в связи с использованием её жилого помещения родственниками.

В прокуратуре уточнили, что по всем поступившим заявлениям организованы проверки.
прокуратура

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