За сутки она опустилась ещё на 4 сантиметра
Селенга в столице республики продолжает отступать. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 20 мая её уровень составлял 47 сантиметров (от нулевой отметки гидропоста).
Река снизилась ещё на 4 сантиметра, а Уда опустилась на 5, до 99-ти. Уровень воды в Байкале достиг 456,30 метра по тихоокеанской системе высот.
В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга
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