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Жители Бурятии могут отправить на конкурс ДФО прошлогодние путешествия

Жители Бурятии могут отправить на конкурс ДФО прошлогодние путешествия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победитель выиграет 3 млн рублей

Жители Бурятии могут отправить на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» (12+) прошлогодние путешествия. Приём заявок открыт до 30 декабря 2024 года. На конкурс принимаются видео с прошлых путешествий. Оно должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2023 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

Автор лучшего короткометражного фильма о путешествии по Дальнему Востоку выиграет 3 млн рублей. Три победителя в номинациях пешее путешествие, водное путешествие и зимнее путешествие получат по 1 млн рублей, за второе место выигрыш в трёх номинациях составит по 300 тысяч рублей, и по 100 тысяч за третье место. Остальным участникам вручат дополнительные призы от партнёров и губернаторов дальневосточных регионов.

На конкурс принимаются как профессионально снятые фильмы, так и любительские. Лучшие работы победителей и призёров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчётные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.

- Конкурс уникальный и максимально простой. Вам нужно отправиться в путешествие по Дальнему Востоку в ближайшее время, снять об этом видео (причём, короткое, не более 8 минут), рассказать о своём путешествии в этом видео. Видео должно быть интересным, информативным и, самое главное, мотивирующим, и разместить это видео на сайте конкурса, - пояснил Богдан Булычев, арктический путешественник, видеоблогер, режиссёр, руководитель проекта «Россия 360».

Победитель первого сезона в номинации «Зимнее путешествие» Елена Поддубная поделилась своим опытом участия в конкурсе. Видео она сняла на обычный телефон.

- Не бойтесь участвовать, даже если у вас нет профессиональной камеры, даже если вы раньше никогда не снимали фильмы. Мой ролик был снят фактически целиком на телефон. Как я уже рассказывала, в путешествии у нас были экстремальные температуры – до -45, и камера «GoPro» и квадрокоптер, которые у нас были с собой, не работали. Поэтому, когда мы вернулись домой, все, что у нас осталось, были невероятные эмоции, воспоминания, обморожения и кадры видео, сделанные на телефон. Но этого хватило, потому что самое главное – это ваши эмоции, ваши впечатления. Главное – это вы! – рассказывает Елена.

Подробности можно узнать по адресу: https://путешественникдв.рф. Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Возрастное ограничение: 12+.
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