Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора





В Бурятии лесники вышли на уборку мусора. Уборка проводилась на двух площадках - на 15 и 18 км Баргузинской трассы. В акции приняли участие более 30 человек.- Провели очистку лесного фонда от мусора, благодарим наших общественных инспекторов, сотрудников республиканского агентства лесного хозяйства, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, - обратился главный лесничий Улан-Удэнского лесничества Бэлигтэ Рабданов.В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что во время уборки собрали более 200 мешков мусора.