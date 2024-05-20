20 мая

19 мая

Популярное

Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора

Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора
Общество,  Фото:предоставлено РАЛХ
В субботнике участвовали 30 человек

В Бурятии лесники вышли на уборку мусора. Уборка проводилась на двух площадках - на 15 и 18 км Баргузинской трассы. В акции приняли участие более 30 человек.

- Провели очистку лесного фонда от мусора, благодарим наших общественных инспекторов, сотрудников республиканского агентства лесного хозяйства, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, - обратился главный лесничий Улан-Удэнского лесничества Бэлигтэ Рабданов.

В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что во время уборки собрали более 200 мешков мусора.

лесники мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора
Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора
Общество, 20.05.2024
В субботнике участвовали 30 человек
В Бурятии изменятся правила начисления единого пособия
В Бурятии изменятся правила начисления единого пособия
Общество, 20.05.2024
Новшества вступят в силу в первый день лета
В Улан-Удэ более 280 выпускников школ претендуют на золотые медали
В Улан-Удэ более 280 выпускников школ претендуют на золотые медали
Общество, 20.05.2024
Всего в этом году попрощаются со школой свыше 2600 старшеклассников
В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных
В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных
Общество, 20.05.2024
Жителей республики призвали заменить их чем-нибудь другим

Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
Общество, 20.05.2024
Отказались в этом году и от приглашённой звезды
В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях
В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях
Общество, 20.05.2024
За неделю специалисты ликвидировали 56
Части улан-удэнцев катастрофически не хватает оплачиваемого отпуска
Части улан-удэнцев катастрофически не хватает оплачиваемого отпуска
Общество, 20.05.2024
Некоторым горожанам приходится брать его за свой счёт
Сотрудники Росгвардии Бурятии рассказали школьникам о пулемёте
Сотрудники Росгвардии Бурятии рассказали школьникам о пулемёте
Общество, 20.05.2024
Они приняли участие в акции «Ночь музеев» 
В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ
В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ
Общество, 20.05.2024
Содержать их стало невыгодно
В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
Общество, 20.05.2024
Подростки кидались в мужчину камнями

В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек
В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек
Общество, 20.05.2024
Также участники сдали на переработку крышечки и блистеры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^