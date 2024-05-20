Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора

В субботнике участвовали 30 человек
В Бурятии лесники вышли на уборку мусора. Уборка проводилась на двух площадках - на 15 и 18 км Баргузинской трассы. В акции приняли участие более 30 человек.
- Провели очистку лесного фонда от мусора, благодарим наших общественных инспекторов, сотрудников республиканского агентства лесного хозяйства, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, - обратился главный лесничий Улан-Удэнского лесничества Бэлигтэ Рабданов.
В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что во время уборки собрали более 200 мешков мусора.
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В субботнике участвовали 30 человек
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