На севере Бурятии чествовали 24 юбиляров семейной жизни

Общество, Фото: администрация Северо-Байкальского района

В мероприятии участвовало 12 супружеских пар



В международный День семьи, 15 мая, в Северо-Байкальском районе Бурятии чествовали юбиляров семейной жизни, которые прожили в браке 50 и более лет. Мероприятие прошло на базе районной библиотеки в Нижнеангарске.



На торжество приехали 12 супружеских пар, счастливому браку которых исполнилось 50 и более лет. Они выходили на сцену под рассказ ведущей об истории своего знакомства, восстанавливали в памяти памятные события их жизни. Мероприятие сопровождалось музыкальными поздравлениями.



- Среди супружеских пар юбиляров нет ни одной одинаковой истории. У всех своя судьба, своя встреча, свои различные радостные воспоминания, - сообщает пресс-служба районной администрации.



Татаринцевы Валерий Иванович и Антонида Фёдоровна - в августе будет 57 лет их совместной жизни. Семейный путь зарождался со школы, сидели за одной партой, рано поженились, родились дети. Так крепла и росла семья Татаринцевых. У них два сына, две внучки и два внука, и правнук с правнучкой.



У Выборовых Татьяны Николаевны и Василия Васильевича в июле «золотая свадьба». На 4 курсе сельскохозяйственного института Татьяна увидела парня в красивом свитере и валенках и поняла, что это он. Так началась их история любви. Родились две дочки, сейчас у них три внучки и внук, правнучка.



У Широких Владимира Борисовича и Веры Дмитриевны в январе 2024 года было 52 года совместной жизни. Они знакомы с детства, будущий муж – друг старшего брата. Он будущий горный мастер, она повар. В 1971 году поженились, родили сына и дочь. В 1981 году приехали на БАМ, здесь родился ещё младший сын. Сейчас у них 6 внучек и 1 внук.



Крутиковы Валентина Михайловна и Альберт Андреевич – в октябре будет 58 лет совместной жизни. Тут дорога к сердцу мужчины лежала через его желудок. 8 марта 1966 года девушки института иностранных языков сдали донорскую кровь, на деньги от сдачи крови накрыли стол, однокурсники привели с собой студента Альберта – так и познакомились. В октябре 1966 года расписались. У них 3 детей, 6 внуков и 3 внука, 3 правнука и 2 правнучки.



У Клеткиных Татьяны Николаевны и Владимира Сергеевича в декабре будет 55 лет совместной жизни. Они познакомились в 1967 году. на танцах, когда учились в Иркутском университете, а в 1969 зарегистрировали брак. Она учитель, он геолог. 3 детей, 1 сын и две дочери, 4 внука и 1 правнук.



Симоновы Валентина Ивановна и Владимир Иванович в июле отметят «золотую свадьбу». Пара познакомилась на соревнованиях по лыжам. В 1995 году переехали в Нижнеангарск. У них 2 детей: сын и дочь, а также 2 внучки и 2 внука.



Чулкины Валерий Александрович и Валентина Семеновна вместе 52 года. Работали будущие супруги в электротранспортном цехе в Улан-Удэ, влюбились и вскоре расписались. В 1985 году по направлению переехали в Нижнеангарск. Валерий Александрович работал медтехником в ЦРБ, а Валентина Семеновна в КБО диспетчером, так и остались на Байкале. У Семьи Чулкиных трое детей, два внука и внучка.



Глушковы Галина Ивановна и Алексей Васильевич познакомились на вечернем отделении ВСТИ. Оба спортсмены, вместе перевелись на дневное. Разъехались на практику, он в Москву, она во Владивосток. В августе 1974 года подали заявление в ЗАГС. В 1984 году переехали на БАМ. У семьи Глушковых трое детей: 2 сына и дочь, 5 внуков,1 внучка и 4 правнучки.



Деревянко Геннадий Аннаньевич и Зинаида Константиновна в ноябре отпразднуют «золотую свадьбу». Пара познакомилась в феврале 1973 года, во время учёбы в Бурятском сельскохозяйственном институте. В ноябре 1974 года поженились, приехали в 1976 году по направлению в Нижнеангарск, здесь и остались. У семьи две дочери и сын, а также 2 внука и две внучки, одна правнучка.



Солдатенковы Галина Николаевна и Геннадий Александрович ждут в июле «золотую свадьбу». Оба жили в одном доме, она на 3 этаже, он на первом. Она работала на экскурсионном поезде. Геннадий пришёл на вокзал встретить соседку, а соседкой оказалась Галина. С 1974 года началась их дружба. В июле 1974 года расписались. Родились два сына. В 1981 году приехали на БАМ. В марте 2005 года переехали в Нижнеангарск. У них 3 внука.



Ткачевы Галина Сергеевна и Владимир Яковлевич в этом году отметят 54-летие брака. Познакомились в юности, когда ему было 14 лет, а ей 16. Их познакомил брат Галины, который занимался тяжёлой атлетикой вместе с Владимиром. В 18 лет он признался ей в любви, в июне 1973 года расписались. В союзе родились двое детей. В 1985 году переехали в Нижнеангарск. У семьи Ткачевых 4 внука, одна внучка и 1 правнук.



Горбачевы Антонина Семёновна и Анатолий Васильевич познакомились на свадьбе у подруги и уже через два месяца поженились. Живут в любви и согласии 50 лет. Родили троих детей. У них 4 внука и 4 внучки.



Всего в Нижнеангарске проживают более 25 супружеских пар, которые счастливы 50 и более лет. В Северо-Байкальском районе таких счастливых пар более 72.



