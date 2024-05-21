21 мая

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В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
На тушении работали 11 человек

Накануне, 20 мая, в Бурятии обнаружили один лесной пожар; он возник в Баргузинском районе. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали девять человек из числа лесной охраны и два сотрудника МЧС. Было задействовано три единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,2 га, - уточнили в агентстве.

На утро 21 мая новых возгораний не обнаружено.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44. 
лесные пожары

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